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В Британии заявили, что спецпредставитель Путина «обыграл» США на переговорах по Украине

Guardian: представитель Путина Дмитриев обыграл США на переговорах по Украине
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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и представитель президента России «переиграл» Соединенные Штаты на прошедших в Вашингтоне переговорах по Украине. Об этом пишет газета The Guardian.

Автор утверждает, что «именно Дмитриеву Путин поручил удерживать Дональда Трампа на своей стороне на фоне гнева президента США на Россию из-за позиции по поводу прекращения огня». Как пишет газета сегодняшняя ситуация в Украине подтверждает, что россиянин обыграл американцев.

«Ограниченный оптимизм, существовавший в некоторых кругах на Украине в отношении того, что переговоры могут привести к значимому пути к миру, давно испарился, уступив место опасениям, что Россия может готовить новое крупное наступление на весенние и летние месяцы», — говорится в тексте.

По мнению профессора стратегических исследований Филлипса О'Брайена, Россия открыто не выступает против Трампа, так же как и не против против прекращения огня, но надеется, что «на поле боя можно добиться успехов».

Глава РФПИ по итогам переговоров с представителями Соединенных Штатов заявил, что Россия добилась успеха в сложных переговорах с США. По его словам, администрация Трампа показала созидательный подход и уважительное отношение в диалоге с российской стороной.

Ранее в Германии заявили, что Трамп «теряет терпение» в отношении России.

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