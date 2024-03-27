Путин раскрыл смысл «недружественности» стран

Проблема современной культуры отмены в отношении России состоит в том, что на Западе существуют «недружественные элиты», а не «недружественные страны». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Таким образом глава государства высказался насчет отношения России к ситуации, когда на Западе отменяют и культуру, и деятелей российской культуры.

«Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — заявил Путин.

Президент добавил, что, в отличие от Запада, Россия никогда не будет отказываться от достижений европейской культуры, несмотря на то, что в современную эпоху существуют проблемы.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что люди пользуются интернетом для поиска данных, поскольку им лень углубляться в изучение отдельных вопросов.

Ранее Владимир Путин поручил правительству заняться отечественными игровыми консолями.