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Путин раскрыл смысл «недружественности» стран

Путин считает, что есть «недружественные элиты», а не «недружественные страны»

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Михаил Метцель/РИА Новости

Проблема современной культуры отмены в отношении России состоит в том, что на Западе существуют «недружественные элиты», а не «недружественные страны». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Таким образом глава государства высказался насчет отношения России к ситуации, когда на Западе отменяют и культуру, и деятелей российской культуры.

«Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», — заявил Путин.

Президент добавил, что, в отличие от Запада, Россия никогда не будет отказываться от достижений европейской культуры, несмотря на то, что в современную эпоху существуют проблемы.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что люди пользуются интернетом для поиска данных, поскольку им лень углубляться в изучение отдельных вопросов.

Ранее Владимир Путин поручил правительству заняться отечественными игровыми консолями.

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