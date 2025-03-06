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Лавров рассказал, какой шаг Европы может привести к войне с Россией

Лавров: военный контингент ЕС на Украине будет означать войну Европы против РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия будет рассматривать возможное размещение войск стран Европы на Украине как присутствие войск НАТО на территории этой страны, такой шаг Брюсселя будет означать прямую войну с РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

«Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, в случае появления войск ЕС на Украине, речи о гибридной войне против РФ идти уже не будет. Это будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт с Россией.

Министр подчеркнул, что Москва категорически не потерпит появления сил НАТО на территории Украины.

До этого сообщалось, что большинство стран Евросоюза (ЕС) не хотят отправлять миротворцев на Украину без участия Соединенных Штатов.

Неназванный высокопоставленный брюссельский чиновник заявлял газете El Pais, что в первую очередь необходимо укрепить армию на случай возможного нападения. Дальше стоит проанализировать, готова ли Европа внести свой вклад другими способами, например, отправив войска на места.

Ранее в правительстве Италии раскритиковали идею отправки миротворцев на Украину.

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