Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране заявили о необходимости обретения ядерного сдерживания

Депутат Надери выступил за обретение Ираном ядерного сдерживания
close
Vahid Salemi/AP

Позиция Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи и других государств говорит о том, что Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием, такая позиция привлекает граждан и политическую элиту. Об этом в интервью РИА Новости заявил член президиума парламента Ирана Ахмад Надери.

Такое мнение политик озвучил на фоне активизации переговоров между Тегераном и Вашингтоном по вопросу ядерного досье иранской стороны.

«Раньше я уже подчеркивал необходимость ядерного сдерживания (со стороны. — прим. ред.) Ирана. Эта позиция — не только личное мнение. Исторический опыт <...> показал, что обладание ядерным потенциалом значительно увеличивает расходы (противника. — прим. ред.) на любые военные шаги», — заявил он.

Депутат добавил, что в период правления президента США Дональда Трампа неоднократно озвучивались угрозы в отношении КНДР, однако никаких военных действий в сторону государства не было применено из-за того, что Китай смог создать эффективное ядерное сдерживание.

8 февраля Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Тегераном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

Ранее в США испугались шагов Ирана по ускоренному созданию ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами