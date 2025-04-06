В Иране заявили о необходимости обретения ядерного сдерживания

Позиция Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи и других государств говорит о том, что Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием, такая позиция привлекает граждан и политическую элиту. Об этом в интервью РИА Новости заявил член президиума парламента Ирана Ахмад Надери.

Такое мнение политик озвучил на фоне активизации переговоров между Тегераном и Вашингтоном по вопросу ядерного досье иранской стороны.

«Раньше я уже подчеркивал необходимость ядерного сдерживания (со стороны. — прим. ред.) Ирана. Эта позиция — не только личное мнение. Исторический опыт <...> показал, что обладание ядерным потенциалом значительно увеличивает расходы (противника. — прим. ред.) на любые военные шаги», — заявил он.

Депутат добавил, что в период правления президента США Дональда Трампа неоднократно озвучивались угрозы в отношении КНДР, однако никаких военных действий в сторону государства не было применено из-за того, что Китай смог создать эффективное ядерное сдерживание.

8 февраля Трамп в интервью газете The New York Post заявил, что хотел бы заключить сделку с Тегераном по ядерным вопросам. Американский лидер добавил, что для него это более предпочтительный вариант развития событий, чем бомбардировки Ирана.

Ранее в США испугались шагов Ирана по ускоренному созданию ядерного оружия.