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Во Франции обвинили Макрона в отправке войск на Украину без ведома французов

Политик Филиппо: Макрон всеми силами приближают войну в Европе
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон втайне от собственного народа приближает в Европе войну. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского об отправке европейских войск на Украину.

По мнению Филиппо, Зеленский осведомлен о перемещении французских войск на украинскую территорию лучше самих французов.

«Что, Зеленский — наш новый министр обороны?» — задался вопросом политик.

Накануне Филиппо заявил, что французам нужно выступить против идеи властей отправить войска на Украину.

16 марта Макрон объявил о плане стран Европейского союза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. По его словам, если Украина направит соответствующий запрос, региональное содружество отреагирует на него и не будет спрашивать разрешения у РФ.

4 апреля Зеленский заявил, что Франция станет «одной из первых» европейских держав, которая разместит своих военных на территории его страны. При этом глава государства отказался говорить, когда это произойдет.

Ранее стало известно о наличии у Макрона коробки с необычным содержимым.

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