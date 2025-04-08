В Кремле оценили прямые переговоры между Ираном и США по ядерной программе

Песков: прямые переговоры США и Ирана могут привести к деэскалации

Российская сторона поддерживает прямые переговоры между Ираном и США по вопросу ядерной программы Тегерана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон ведет с Тегераном прямые переговоры о ядерном урегулировании «на самом высоком» уровне.

«Безусловно. Мы неоднократно говорили, что являемся сторонниками урегулирования иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер. Если все будет так, то это можно только приветствовать», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, переговоры между иранской и американской сторонами могут привести к деэскалации.

До этого американская газета The Wasington Post писала, что слова Трампа о начале прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном застали иранских лидеров врасплох. В публикации говорится, что в ответ на слова американского лидера министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг прямые переговоры как «бессмысленные».

Ранее президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с США.