Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с США

Президент Ирана Пазешкиан: Тегеран хочет диалога с Вашингтоном на равных

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности Тегерана к равноправному диалогу с Вашингтоном. Об этом сообщает Al Arabia.

Выступая перед членами кабинета министров, Пезешкиан подчеркнул стремление Исламской Республики к переговорам на основе взаимного уважения.

«Исламская Республика Иран хочет диалога на равных. Если вы хотите переговоров, то какой смысл угрожать?» — сказал Пазешкиан.

Глава государства также осудил внешнюю политику США, заявив, что Америка попирает не только суверенитет Ирана, но и оскорбляет весь мир.

Вместе с тем он не уточнил, будет ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.

2 апреля власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство и перевести армию в боевую готовность. Соответствующие решения приняты в связи с угрозами США и активизацией в регионе как израильских, так и американских сил.

Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю».