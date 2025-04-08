Европа призвала Китай помочь в урегулировании конфликта на Украине

Фон дер Ляйен призвала Китай к участию в урегулировании на Украине

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Китай помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с премьером госсовета КНР Ли Цянем.

«Она призвала Китай активизировать усилия для обеспечения важного вклада в мирный процесс», — говорится в сообщении.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы сыграть «очень активную роль», содействуя Европе в установлении мира на Украине. По словам французского лидера, Китай обладает всеми полномочиями в том числе как постоянный член Совета безопасности ООН.

В ноябре прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что Европейский союз предложил ввести санкции против китайских компаний, которые, по данным Еврокомиссии, помогали России разрабатывать ударные беспилотники для атак на Украину.

Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал отношения России с Китаем.