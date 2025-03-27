Макрон понадеялся на Си Цзиньпина в вопросе установления мира на Украине

Макрон: председатель Си может помочь Европе в установлении мира на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы сыграть «очень активную роль», содействуя Европе в установлении мира на Украине. Его слова с пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» приводит Le Figaro.

«Учитывая качество его диалога с Россией, учитывая мирную инициативу, которую он предпринял с Бразилией несколько месяцев назад, я надеюсь, что председатель Си сможет сыграть очень активную роль в содействии нам в построении этого прочного и долгосрочного мира», — сказал Макрон.

По словам французского лидера, Китай обладает всеми полномочиями в том числе как постоянный член Совета безопасности ООН.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой «коалиции желающих» по Украине в Париже назвал главным ее итогом число стран, выступающих «против России». Он также заявил стоящему рядом Владимиру Зеленскому, что Киев может рассчитывать на поддержку Европы.

Ранее Туск заявил, что Европа объединилась против России в одном вопросе.