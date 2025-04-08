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В Европе признали свою уязвимость перед Россией

Meta Defence: Европа как никогда уязвима перед российскими ракетами
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Министерство обороны РФ

Европейская система противовоздушной обороны уязвима перед российским военным потенциалом. Об этом пишет французское издание Meta Defence.

«Столкнувшись с Россией, Европа оказалась как никогда уязвимой, оказавшись перед угрозой, к которой она не полностью готова», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в настоящее время армии европейских стран имеют в своем распоряжении менее 50 зенитных батарей типа Patriot, SAMP/T и С-300. Из них лишь половина обладает потенциалом против таких систем, как «Искандер-М».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что так называемая российская угроза имеет эфемерный характер для Европы.

До этого военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал планы Европейского союза создать межправительственный оборонный фонд. По его мнению, шансы на открытое противостояние России и ЕС постепенно растут.

Эксперт напомнил, что РФ располагает таким оружием, как гиперзвуковой комплекс «Орешник», которым можно «погасить казус белли, если станет совсем горячо».

Ранее во Франции заявили , что военные в Европе готовятся к конфликту с РФ.

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