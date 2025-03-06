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Песков заявил, что Россия не собирается участвовать в «гонке вооружений» с ЕС

Песков: РФ займется обеспечением своих интересов вместо «гонки вооружений» с ЕС
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Евросоюз не сможет выиграть «гонку вооружений» с Россией, потому что Москва не собирается принимать в этом участие. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть. Мы будем заниматься обеспечением своих интересов», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что на подобный вопрос уже отвечал президент России Владимир Путин, и тот заявил, что Москва будет обеспечивать свою безопасность, не прибегая к чрезмерным тратам.

О том, что РФ должна проиграть якобы начавшуюся «гонку вооружений», 6 марта сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что Россия якобы развязала эту гонку после начала конфликта на Украине, и если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то «выиграет».

Глава польского правительства также отметил, что сегодня на континенте нет поводов для оптимизма, и Европа должна осознать, что вся ответственность лежит на ней.

Ранее в Совфеде допустили, что Польша хочет войны с Россией.

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