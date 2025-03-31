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Стало известно, что военные в Европе готовятся к конфликту с Россией

Figaro: военные в странах Европы готовятся к конфликту с Россией
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Mindaugas Kulbis/AP

Высокопоставленные европейские военные готовятся к потенциальной конфронтации с Российской Федерацией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения. Об этом, ссылаясь на источники в армейских кругах, сообщает французская газета Figaro.

Неназванный французский офицер сообщил изданию, что военные готовятся к худшему. Подобные настроения возникли у военных во всех странах Европы. Журналисты Figaro уточнили, что вероятность полномасштабного конфликта между РФ и НАТО оценивается как низкая. При этом допускается возможность ограниченных боевых действий на территории одного из европейских государств, а также за его пределами. Кроме того, не исключается ведение так называемой «гибридной войны».

30 марта британские журналисты предупредили о риске начала войны с Россией.

Ранее в Госдуме рассказали о возможности войны России и НАТО по одной причине.

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