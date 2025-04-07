Военный эксперт оценил шансы на открытое противостояние ЕС и России

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы Европейского союза (ЕС) создать межправительственный оборонный фонд. По его мнению, шансы на открытое противостояние России и ЕС постепенно растут.

«Нынешняя ситуация очень близка к критическим показателям. Идея блокировать Балтийское море, захваты наших судов, диверсионные операции украинской стороны, разработанные Британией, террористические атаки — тот же подрыв газораспределительной станции в Судже», — сказал Леонков.

По его словам, России не нужен бесконечный конфликт, как и ядерный. Эксперт напомнил, что РФ располагает таким оружием, как гиперзвуковой комплекс «Орешник», которым можно «погасить казус белли, если станет совсем горячо».

7 апреля стало известно, что министры финансов стран Евросоюза планируют обсудить создание нового межправительственного оборонного фонда, который станет дополнением к уже имеющимся инициативам. Совещание пройдет в Варшаве 12 апреля.

Как уточняет агентство Reuters, высокий уровень долга вызывает беспокойство у целого ряда стран, однако новый фонд позволит им покупать различную военную технику, взимать плату за ее использование, а также выдавать кредиты.

Ранее во Франции заявили, что военные в Европе готовятся к конфликту с РФ.