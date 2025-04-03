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Илон Маск сообщил о плохом самочувствии

Маск сообщил о плохом самочувствии, надеется на быстрое восстановление
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Американский предприниматель, глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск сообщил о временном ухудшении самочувствия, но выразил надежду на восстановление к концу дня. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Маск не уточнил причины недомогания, однако отметил, что планирует провести прямой эфир, если его состояние стабилизируется. Обсуждение видеоигр с подписчиками стало поводом для публикации.

«Нехорошо себя чувствую сейчас, но, если здоровье улучшится, к вечеру проведу стрим», — написал миллиардер.

2 апреля газета Politico сообщила, что Илон Маск «в ближайшие недели» может уйти со своей должности в правительстве и сосредоточиться на бизнесе.

Сам Маск опроверг слухи о своей отставке.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск сохранит свое место в правительстве Соединенных Штатов в качестве советника президента США Дональда Трампа, роль бизнесмена в борьбе с неконтролируемой американской бюрократией еще не окончена.

Ранее Маска признали богатейшим человеком мира.

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