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Трамп не хочет, чтобы США и Китай направляли миллиарды долларов на свои армии

Трамп заявил, что США и КНР не должны направлять сотни миллиардов долларов на ВС
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«Газета.Ru»

Президент США Дональд Трамп не хотел бы направлять сотни миллиардов долларов на военные расходы и чтобы Китай поступал таким же образом. Об этом американский лидер заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

«Я не хочу, чтобы они брали $500-600 млрд в год и тратили их на свои вооруженные силы. Я не хочу, чтобы они тратили деньги на свои вооруженные силы. И я не должен тратить деньги», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

После этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и теперь готовится к полноценной торговой войне с Вашингтоном.

Ранее Трамп объявил Китаю ультиматум.

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