Китай готовится к полноценной торговой войне с США

WSJ: КНР отказалась от планов большой сделки с США и готовится к торговой войне

Китай отказался от планов заключения глобальной сделки с США и теперь готовится к полноценной торговой войне с Америкой. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«С последними тарифными мерами [президента США Дональда] Трампа надежда Пекина на диалог растаяла, превратившись в разочарование и гнев», — констатировали американские журналисты.

По их наблюдениям, из-за торговой политики администрации Трампа партия, выступавшая за поиск точек соприкосновения с Вашингтоном, потерпела неудачу.

«То, что нас ждет, скорее всего, будет циклом ответных действий «око за око», что затруднит даже начало переговоров в ближайшем будущем», — предположили в WSJ.

До этого WSJ писало, что Си Цзиньпин выиграл от введения Трампом новых тарифов.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее гендиректор ВТО допустила начало тарифной войны из-за пошлин США.