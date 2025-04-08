Трамп рассказал о проводимых для решения украинского конфликта встречах

Трамп заявил о встречах с Россией и Украиной для решения конфликта

Соединенные Штаты проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели по урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп прокомментировал усилия, предпринимаемые США для завершения украинского конфликта. По его словам, проводятся встречи с Россией и Украиной, и цель от этого становится ближе.

6 апреля британский журналист Дэниел Джонсон заявил, что усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут привести к заключению соглашения, крайне невыгодного для Киева.

4 апреля бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол высказал мнение, что для Трампа отношения с Москвой являются более приоритетными, чем с Киевом. Экс-посол допустил, что американские союзники могут перестать покупать оружие у США в связи с налаживанием Вашингтоном отношений с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что США близки к решениям о прекращении огня на Украине.