Зеленский заявил о близости США к решениям о прекращении огня на Украине

Зеленский заявил, что США близки к решениям о прекращении огня на Украине

США близки к решениям о прекращении огня на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

По словам главы государства, он располагает информацией о том, что в ближайшее время Соединенные Штаты ужесточат санкционное давление на Россию, чтобы Москва согласилась на перемирие.

2 апреля сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа признали, что американцам вряд ли удастся добиться прекращения боевых действий на Украине к к Пасхе.

В конце марта Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между лидерами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.