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Экс-генпрокурор Украины заявил, что Ермака назначили подписать капитуляцию Киева

Экс-генпрокурор Украины Луценко: Ермак может подписать капитуляцию Киева
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РИА «Новости»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак был назначен главой группы для переговоров с США, чтобы подписать договор о фактической капитуляции Киева, уверен бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Лапина.

«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак. <...> Он может подписать что угодно», — отметил Луценко.

По его словам, сейчас власти Украины «ломают» экс-президента страны Петра Порошенко, чтобы его сторонники не смогли помешать голосованию за «Стамбул-2» в Верховной раде.

Луценко полагает, что сначала Ермак подпишет фактическую капитуляцию Украины, затем договор утвердит Рада, а затем украинский президент Владимир Зеленский проведет выборы, на которых станет де-факто единственным кандидатом.

23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США. Украинскую сторону во время консультаций с США представляли Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Ранее на Украине рассказали, кто поедет в США на переговоры по ресурсной сделке.

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