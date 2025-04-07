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На Украине рассказали, кто поедет в США на переговоры по ресурсной сделке

Вице-премьер Украины Свириденко рассказала об участниках переговоров США
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Nathan Howard/Reuters

Вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала о составе украинской делегации, которая отправится в Вашингтон на этой неделе на переговоры по ресурсной сделке. Ее слова приводит Associated Press.

Свириденко отметила, что в делегацию войдут представители министерств экономики, юстиции, финансов и иностранных дел.

Она добавила, что украинская делегация в начале этой недели отправится в США для обсуждения нового проекта сделки по полезным ископаемым. По ее словам, все члены команды президента Украины Владимира Зеленского хотят заключить сделку с Соединенными Штатами, однако она должна отвечать «стратегическим интересам» страны. По словам министра, профильной группе необходимо лично встретиться с американской стороной, чтобы обсудить все нюансы предстоящей сделки. Свириденко подчеркнула, что дистанционный формат переговоров не рассматривается.

Ранее Трамп заявил, что Зеленского ждут «очень большие проблемы», если он попытается отказаться от сделки.

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