В Эр-Рияде закончились переговоры США и Украины

Умеров сообщил о завершении переговоров Украины и США в Эр-Рияде

Украинский министр обороны Рустем Умеров в соцсети X сообщил о завершении переговоров делегации Украины с США в Саудовской Аравии.

«Дискуссия была продуктивной и целенаправленной — мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику», — отметил он.

Переговоры Украины и США в Эр-Рияде состоялись в воскресенье, 23 марта. Они с перерывом длились пять часов. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным».

Украинскую сторону во время консультаций с США представляли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса. По данным РИА Новости, в группу также вошел экс-начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Глава оборонного ведомства говорил о том, что делегация «выполняет задание» президента Владимира Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности страны. Тем временем в столицу Саудовской Аравии уже прибыла российская делегация. Она встретится с американцами утром 24 марта.

Ранее в офисе Зеленского ответили на вопрос о встрече делегаций Украины и РФ в Эр-Рияде.