США и Евросоюз не обсуждали условия смягчения санкций против России

Bloomberg: США и ЕС пока не обсуждали условия смягчения санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) не обсуждал с администрацией президента США Дональда Трампа вопрос о каком-либо смягчении санкций против России в рамках соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Cалливан.

«Мы пока не обсуждали с американцами вопрос санкций», — сказал чиновник.

По словам О'Cалливана, в ЕС считают условия смягчения санкций «важным рычагом давления» в переговорах с Россией.

На днях глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в США серию переговоров с представителями американских властей. Стороны обсудили множество тем — от украинского кризиса и снятия санкций до взаимодействия в Арктике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявлял, что Евросоюз может сохранить санкции против России даже в случае их смягчения США. По его словам, отказ от рестрикций будет возможен лишь в том случае, если ЕС перестанет рассматривать нелегитимные меры в качестве одного из инструментов своей внешней политики.

Ранее сообщалось, что в ЕС отказываются смягчать санкции против России после завершения конфликта на Украине.