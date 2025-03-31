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В МИД оценили возможность снятия санкций Евросоюза в отношении России

МИД РФ: ЕС может не смягчить санкции в отношении РФ, даже если их отменят США
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Евросоюз может сохранить санкции против России даже в случае их смягчения США. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Если американцы пойдут на смягчение, я не удивлюсь, если европейцы будут придерживаться прежних подходов», — заявил он.

По словам Логвинова, отказ от санкций будет возможен лишь в том случае, если ЕС перестанет рассматривать нелегитимные меры в качестве одного из инструментов своей внешней политики.

Он добавил, что в прошлом году Евросоюз запустил на собственный рынок украинскую сельхозпродукцию, что больно ударило по европейскому производителю. Дипломат подчеркнул, что ЕС редко думает об интересах собственных граждан.

В ходе этого же интервью Логвинов заявил, что Евросоюз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении России. По его словам, решимость Брюсселя идти до конца показывает тенденцию к саморазрушению. Он отметил, что в ЕС делают ставки не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на долгую конфронтацию с Россией.

Ранее в МИД Венгрии раскритиковали заявления Евросоюза об угрозе со стороны России.

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