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Франция может развернуть спутниковые терминалы на Украине в случае отключения Starlink

Французская Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов на Украине
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Global Look Press

Французский спутниковый оператор Eutelsat обсуждает с властями Евросоюза развертывание дополнительных терминалов на Украине. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает РИА Новости.

«Мы активно работаем с европейскими институтами и коммерческими партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных терминалов для критических миссий и инфраструктуры», — рассказали в компании.

Низкоорбитальные спутники Eutelsat уже используются на Украине для поддержки связи на правительственном уровне, отметил оператор.

4 марта газета The Economist со ссылкой на украинский источник писала, что Украина разрабатывает запасные каналы связи для армии, опасаясь отключения доступа к спутниковой сети Starlink, основателем которой является Илон Маск.

До этого Белый дом официально подтвердил приостановку всей военной помощи Украине после неудачной встречи лидеров двух стран в Вашингтоне.

Ранее аналитик заявил, что отключением Starlink можно повлиять на Зеленского.

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