Стало известно, когда Госдума рассмотрит закон о ратификации договора о партнерстве с Ираном

Володин: в апреле ГД рассмотрит закон о ратификации договора о партнерстве с Ираном

В апреле Государственная дума рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, передает «Интерфакс»«Интерфакс».

«Законопроект стоит в приоритетной повестке на апрель. <...> В договоре отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества», — сказал он.

Володин отметил, что подписание договора станет важнейшим событием в истории двусторонних отношений.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Соглашение призвано вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также оно устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее президента США Дональда Трампа призвали разрушить отношения России и Ирана.