Глава РФПИ Дмитриев: в правительстве США все еще есть враги России

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил обеспокоенность продолжающимся противодействием диалогу между Россией и США со стороны влиятельных кругов в американском правительстве. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу» по итогам недавнего визита в США.

«Безусловно, большое количество врагов России до сих пор находится в американском правительстве. Они никуда не делись», — сказал чиновник.

По словам Дмитриева, «глубинное государство» США сохраняет враждебное отношение к России, активно противодействуя попыткам нормализации отношений.

Он заявил, что информационная война против России ведется с высокой интенсивностью, включая целенаправленную дезинформацию о целях ударов по энергетической инфраструктуре. По словам Дмитриева, некоторые высокопоставленные чиновники администрации США не всегда осведомлены о причастности Украины к этим атакам. Он подчеркнул хрупкость наметившегося потепления в отношениях и необходимость противодействия информационной агрессии.

Сегодня бывший глава британской разведки MI6 Алекс Янгер в интервью The Independent заявил, что из-за изменений российского-американских отношений Соединенному Королевству нужно перевооружаться.

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