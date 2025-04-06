Зеленский недоволен реакцией запада на удары ВС РФ по Украине

Зеленский: давления на Россию недостаточно, удары по Украине это показывают

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию стран Запада на удары ВС РФ по территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью – баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Число воздушных атак растет. Россия продолжает террор, пока мир это позволяет», — утверждает Зеленский.

По словам политика, за прошедшую неделю ВС РФ выпустили более 1460 управляемых бомб, почти 670 дронов и свыше 30 различных ракет. Он считает, что ослабления давления на Москву быть не может, а союзники Киева должны направить все силы на достижение мира.

Накануне Владимир Зеленский удивился тому, что американская сторона не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. Москва заявила, что ударила по месту проведения военного совещания. Европейские лидеры прямо осудили действия России.

Ранее посол США заявила о ракетном ударе по Украине со стороны ВС РФ.