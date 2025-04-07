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Главы минторгов Евросоюза примут меры в ответ на пошлины США

Шефчович обсудит с министрами торговли ЕС ответные меры на новые пошлины США
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Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что обсудит с министрами торговли стран Европейского союза (ЕС) ответные меры на новые пошлины со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сосредоточим наше обсуждение на следующих шагах, на том, как подготовить наш следующий шаг в отношениях с США, а также как подготовить нашу торговую систему в Евросоюзе, чтобы предотвратить возможную переориентацию торговли», — сказал он.

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

Ранее сообщалось, что пошлины США на автоимпорт угрожают экономике Японии потерями в $11,7 млрд.

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