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В Иране заявили, что наличие у них ядерного оружия способствует миру в регионе

Иранский депутат: вхождение Тегерана в клуб ядерных держав предотвратит войны
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Член президиума иранского парламента Ахмад Надери заявил, что наличие у Ирана ядерного арсенала станет фактором, способствующим региональной и глобальной стабильности, выступая в качестве сдерживающего элемента и предотвращая потенциальные конфликты. Слова депутата приводит РИА Новости.

«Если Иран получит ядерное оружие, это послужит сдерживающим фактором и предотвратит потенциальные войны», — сказал Надери.

Данное заявление прозвучало на фоне отказа Тегерана от прямых переговоров с Вашингтоном по ядерной программе, о чем ранее сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Согласно его заявлению, Иран готов к диалогу лишь при посредничестве третьих сторон.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана. Американский лидер отметил, что Ирану придется принять решение так или иначе.

Ранее в Иране рассказали, по какой теме Тегеран готов общаться с Вашингтоном.

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