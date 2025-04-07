В Россотрудничестве заявили о поиске компромисса в вопросе Русского дома в Азербайджане

Примаков: Москва и Баку ищут компромисс по Русскому дому, настрой оптимистичный

Россия и Азербайджан ищут компромисс в вопросе Русского дома в Баку, все настроены конструктивно и оптимистично. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает РИА Новости.

«И азербайджанская сторона, и мы настроены конструктивно и довольно оптимистично, что мы все-таки компромисс найдем, и полноформатная работа будет восстановлена», — сказал он.

3 февраля Азербайджан направил ноту России о прекращении деятельности Русского дома в Баку. Пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что азербайджанская сторона ожидает ответных шагов со стороны Москвы. Азербайджанские СМИ писали, что Российский информационно-культурный центр под предлогом продвижения русской культуры якобы занимался шпионажем.

Требование закрыть центр прозвучало на фоне ухудшения отношений между Баку и Москвой в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане.

Ранее в Кремле пожалели о закрытии Русского дома в Азербайджане.