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В Раде усомнились в эффективности европейских войск на Украине

Депутат Рады Рахманин: эффект от войск ЕС на Украине будет близок к нулю
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Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Сергей Рахманин выразил сомнения по поводу того, что потенциальное размещение европейского военного контингента на территории Украины приведет к серьезным результатам. Об этом сообщает РИА Новости.

Рахманин считает, что влияние такого контингента ограничится преимущественно психологическим и политическим эффектом. По его мнению, войска будут дислоцированы далеко от линии фронта и вряд ли примут активное участие в боевых действиях.

Несмотря на это, Рахманин подчеркнул важность «привлечения» европейских войск любой ценой, видя в этом перспективу для дальнейшего расширения их присутствия на Украине.

«Будем откровенны, мы не знаем, какой это будет контингент, но в любом случае он будет немногочисленным, невлиятельным, <...> не будет применять оружие. Будет дислоцироваться максимально далеко от линии боевого соприкосновения. На сегодня сам факт пребывания для нас, с точки зрения безопасности — эффект будет максимально приближен к нулевому», — заявил Рахманин.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное размещение миротворцев ЕС на Украине в целях сдерживания России является «пацифистским подходом».

Ранее в Европе объяснили, почему пока не надо говорить о миротворцах на Украине.

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