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Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве

Путин: Россия и Венесуэла согласовали договор о партнерстве и сотрудничестве
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, передает сайт Кремля.

«С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», — сказал глава государства.

Путин добавил, что документ могут подписать в ходе визита Мадуро в Россию.

Вечером 14 марта Путин проводит переговоры с Мадуро по видеосвязи. Разговор политиков приурочен к 80-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Как анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств обсудят «широкий комплекс двусторонних отношений».

Ранее стало известно о планах Мадуро посетить Белоруссию в 2025 году.

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