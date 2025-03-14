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В Венесуэле заявили о четырехкратном росте экспорта какао, кофе и авокадо в Россию

Пинто: экспорт какао, кофе и авокадо из Венесуэлы в Россию вырос в четыре раза
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Shutterstock

Экспорт какао, кофе, авокадо и других сельскохозяйственных продуктов из Венесуэлы в Россию вырос более чем в четыре раза. Об этом заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Иван Хиль Пинто в статье для журнала «Международная жизнь».

Глава ведомства отметил, что отношения Венесуэлы и России основаны на принципе взаимного выигрыша. По его словам, внешнее давление и политический шантаж не смогут оказать на них влияния. В связи с этим Пинто подчеркнул, что отношения Каракаса и Москвы «неуязвимы».

«Доказательством тому служит устойчивый рост двусторонней торговли, в рамках которого объем венесуэльского экспорта в Россию увеличился на 453% по таким статьям, как какао, кофе, авокадо и другие сельскохозяйственные продукты», — сказал министр.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро заявил, что Россия и Венесуэла согласовали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Глава государства добавил, что документ могут подписать в ходе визита Мадуро в РФ.

Ранее Россия и Венесуэла начали сотрудничество в новой экономической сфере.

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