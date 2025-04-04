Израиль начал новую наземную операцию на востоке Газы

ЦАХАЛ: Израиль начал наземную операцию в Эш-Шуджаии на востоке города Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале наземной операции в районе Эш-Шуджаия, расположенном на востоке города Газа. Об этом говорится в Telegram-канале израильского оборонного ведомства.

«В последние несколько часов войска Армии обороны Израиля начали проводить наземную операцию в районе Эш-Шуджаия на севере Газы с целью расширения зоны безопасности», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что израильская сторона уничтожила множество боевиков и объектов инфраструктуры ХАМАС, включая командно-контрольный центр, который был местом планирования и осуществления атак.

В пресс-службе отметили, что войска армии Израиля обеспечивают эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий по организованным безопасным маршрутам.

До этого стало известно, что израильские истребители нанесли ракетные удары в районе Эль-Кисва на южной окраине Дамаска в Сирии. В результате удара произошли сильные взрывы.

25 марта в ЦАХАЛ сообщали об ударах по военным объектам, расположенным на двух базах в Сирии. 22 марта израильские войска также ударили по стратегическим объектам в Сирии.

Ранее россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры предосторожности в Израиле.