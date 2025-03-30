Нетаньяху назвал условие для обсуждения конца войны в Газе

Иерусалим готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить оружие и покинуть анклав. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что лидерам ХАМАС позволят покинуть сектор, а Израиль обеспечит общую безопасность в Газе и реализует план президента США Дональда Трампа, который заключается в программе добровольной эмиграции.

Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим также придерживается данного плана и готов обсуждать его в любое время.

Накануне высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение «позитивно отреагировало» и приняло предложение Египта и Катара прекратить боевые действия в секторе Газа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.