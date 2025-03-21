Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали данные о том, что Пашинян поручил восстановить связи с РФ

Песков: Россия нацелена и дальше развивать отношения с Арменией
close
Илья Питалев/РИА Новости

Россия нацелена на дальнейшее развитие отношений с Арменией. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что премьер страны Никол Пашинян поручил восстановить связи с Россией.

Он отметил, что отношения между Россией и Арменией не прерывались. Представитель Кремля назвал Армению дружественной страной.

«Нас очень многое объединяет — и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном. И в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕАЭС. Мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать», — сказал он.

Накануне газета «Грапарак» сообщила, что Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях — из-за «последних геополитических изменений».

9 февраля Пашиняна официально пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже премьер-министр Армении подтвердил свое участие в мероприятиях, которые пройдут 9 мая в столице.

Ранее Армения выступила с предложением к Азербайджану по мирному соглашению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами