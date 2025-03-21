В Кремле прокомментировали данные о том, что Пашинян поручил восстановить связи с РФ

Песков: Россия нацелена и дальше развивать отношения с Арменией

Россия нацелена на дальнейшее развитие отношений с Арменией. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что премьер страны Никол Пашинян поручил восстановить связи с Россией.

Он отметил, что отношения между Россией и Арменией не прерывались. Представитель Кремля назвал Армению дружественной страной.

«Нас очень многое объединяет — и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном. И в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕАЭС. Мы более чем удовлетворены таким взаимным отношением армянской стороны к перспективам наших двусторонних отношений и готовы их всемерно развивать», — сказал он.

Накануне газета «Грапарак» сообщила, что Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях — из-за «последних геополитических изменений».

9 февраля Пашиняна официально пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже премьер-министр Армении подтвердил свое участие в мероприятиях, которые пройдут 9 мая в столице.

Ранее Армения выступила с предложением к Азербайджану по мирному соглашению.