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ХАМАС опубликовал видео с двумя вероятными израильскими заложниками

ХАМАС опубликовал видео с двумя мужчинами, представившимися заложниками
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Hatem Khaled/Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало в своих социальных сетях видео с двумя мужчинами, которые, как утверждается, являются израильскими заложниками.

Мужчины на видео не представляются и не предоставляют какой-либо информации о себе.

При этом израильский портал Ynet утверждает, что один из мужчин на видео — уроженец Донбасса Максим Харкин.

Во время видеообращения мужчины пожаловались на то, что получили ранения при бомбардировке сектора Газа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

2 апреля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ расширит операцию в секторе Газа. По словам министра, новые территории, которые ЦАХАЛ возьмет под контроль, станут частью буферной зоны.

До этого газета Jerusalem Post (JPost) со ссылкой на источник в израильских силовых структурах писала, что израильские власти требуют от палестинского движения ХАМАС освободить 11 заложников, чтобы установить в секторе Газа 40-дневное перемирие.

Ранее сообщалось, что ХАМАС согласился на условия Египта и Катара по прекращению огня в Газе.

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