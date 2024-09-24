В России исключили возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии

Абхазия и Южная Осетия не станут жертвовать своей независимостью для налаживания отношений с Грузией, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, в Тбилиси вновь заговорили об урегулировании ситуации с Сухумом и Цхинвалом на фоне приближения парламентских выборов.

«Накануне выборов правящая партия «Грузинская мечта» решила заявить о своем новом подходе. В частности, извинениях перед осетинами за агрессию [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили в 2008 году. Сделано это не только из соображений международных, а в основном внутриполитических. Так они пытаются обратить внимание избирателей на то, в какой тупик страну этой агрессией завел Саакашвили», — пояснил депутат.

Он добавил, что вопрос о том, к чему это может привести, зависит от уровня притязания в Грузии, Абхазии и Южной Осетии к этому миру. Затулин заметил, что Тбилиси не стоит рассчитывать на готовность абхазов и осетин к «воссоединению» с грузинами.

«Этот поезд давно ушел. Никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет. Россия никак не будет влиять на решение республик и давить на них, на что кто-то возможно надеется. У нас совсем другие нравы и отношение к признанию Абхазии и Южной Осетии. Никакого плана поменять свое решение на какие-то эфемерные выгоды нет и быть не может», — заключил депутат.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Это решение стало следствием пятидневного конфликта с Грузией летом того же года. Тогдашний грузинский президент Саакашвили развернул военную кампанию против Южной Осетии, заявившей о своем суверенитете. Боевая операция привела к обстрелам южноосетинского Цхинвала, от которых пострадало гражданское население. В ответ Россия ввела войска, вытеснив грузинские силы с территории самопровозглашенной республики.

В Грузии отделение Южной Осетии и Абхазии до сих пор не признают. В последнее время местные власти выступают за «объединение» страны мирным путем. В качестве решения проблемы в Тбилиси предлагают абхазам и осетинам автономии с широкими правами, а также не исключают создания конфедерации.

Ранее в Грузии сделали признание о войне с Южной Осетией.