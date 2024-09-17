В Грузии сделали признание о войне с Южной Осетией

Грузия начала войну с Южной Осетией в 2008 году, выполняя задачу, полученную извне. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

Он напомнил о заявлении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что Тбилиси найдет в себе силы извиниться перед Южной Осетией за конфликт, развязанный президентом Михаилом Саакашвили. Кобахидзе также оценил реакцию партии Саакашвили «Единое национальное движение» на слова Иванишвили.

«Радикальную оппозицию вывела из себя не тема начала войны, а тема взаимопрощения и примирения, так как это противоречит самой цели, к моменту, когда режим «Национального движения» выполнил задачу, полученную извне в 2008 году, и начал войну», — сказал премьер Грузии.

8 августа 2008 года начался российско-грузинский конфликт, который вспыхнул из-за массированного обстрела Цхинвала со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Ранее сообщалось, что в Грузии могут возбудить против Саакашвили уголовное дело из-за войны с Россией.