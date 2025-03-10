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В Белоруссии сменился премьер-министр

Лукашенко назначил Александра Турчина новым премьер-министром Белоруссии
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина премьер-министром страны. Об этом сообщило агентство БелТА.

«В соответствии с Конституцией Белоруссии, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия Палаты представителей», — отметило агентство.

С 2010 по 2015 годы Турчин был председателем комитета экономики, а позже заместителем главы Минской области в Минском областном исполнительном комитете. В 2015-м он стал помощником президента Белоруссии — главным инспектором по Гомельской области, в 2018 году — первым вице-премьером страны. В 2019-м Турчин возглавил Минский облисполком, а в конце прошлого года получил Орден Отечества III степени.

Также агентство БелТА сообщило, что Лукашенко назначил новым главой Нацбанка Романа Головченко, который ранее занимал пост премьер-министра республики. Помощником по Гомельской области стал Руслан Пархамович.

В июне 2024 года Александр Лукашенко назначил министром иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента.

Также летом прошлого года сменился посол Белоруссии в РФ. Место Дмитрия Крутого занял Александр Рогожник. Крутой же возглавил президентскую администрацию.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.

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