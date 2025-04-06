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В Париже готовится масштабный митинг сторонников Ле Пен

В Париже пройдет митинг «Национального объединения» в поддержку Ле Пен
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Stephanie Lecocq/Reuters

В Париже пройдет митинг правопопулистской партии «Национальное объединение» в поддержку своего представителя Марин Ле Пен, которой суд запретил участвовать в выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Национальное объединение» объявило о протестах после вынесения приговора — правые призывают парижан принять участие в «народной и мирной мобилизации». Акция начнется в 15.00 по местному времени (16.00 МСК) на площади Вобан недалеко от эспланады Инвалидов и должна продлиться около полутора часов.

Парижский префект Лоран Нуньес заявил, что «Национальное объединение» обязалось фильтровать активистов, а кроме того полицейский контингент будет усилен для обеспечения безопасности. Одновременно с Ле Пен французские левые партии также организуют в Париже свою акцию протеста — уже против правых сторонников Ле Пен.

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что приговор в отношении лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен является «охотой на ведьм».

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Также она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее Макрон впервые прокомментировал приговор Ле Пен.

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