Премьер Франции назвал «вмешательством» заявление Трампа по поводу приговора Ле Пен

Французский премьер-министр Франсуа Байру в интервью газете Le Parisien назвал «вмешательством» то, что президент США Дональд Трамп поддержал главу фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после судебного приговора.

«Вмешательство стало законом мира. В этом предложении есть две вещи: во-первых, больше нет границ для крупных политических дебатов. Все, что происходит у нас, передается и в Вашингтон. И мы справедливо испытываем волнение по поводу того, что происходит, например, в Турции», — поделился своими соображениями Байру.

Он добавил, что есть и фундаментальная борьба, связанная с тем, что в течение 75 лет в Европе верили, что концепция демократии и правового государства будет непреодолимо распространяться по всему миру.

31 марта Ле Пен и восемь депутатов от ее партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом. Однако приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

4 апреля Трамп выступил с заявлением по поводу ее приговора. По его мнению, в произошедшем виновата «бухгалтерская ошибка», а дело против Ле Пен во Франции стало «охотой на ведьм». Он призвал ее освободить.

Ранее в России сочли решение против Ле Пен «судебной диктатурой».