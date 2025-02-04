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США испугались шагов Ирана по ускоренному созданию ядерного оружия

NYT: Иран ищет способы ускорить создание ядерного оружия
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В США считают, что Иран «ищет короткий путь» как создать ядерное оружие в течение месяцев. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«(Иранские. — прим. ред.) военные инженеры и ученые ищут короткий путь, который позволил бы им превратить их увеличивающиеся запасы ядерного топлива в реальное оружие за месяцы, а не за год и дольше», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, этот вопрос, скорее всего, станет предметом обсуждения между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник.

До этого сообщалось, что Трамп в случае неудачи по решению задачи по сдерживанию ядерной программы Ирана может разрешить Израилю ударить по ядерным объектам на территории этой страны.

Также в США узнали, что Организация оборонных инноваций и исследований Ирана, которая работает в сфере развития ядерной программы страны, осуществляет свою деятельность под прикрытием объектов космической программы Тегерана.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху попытается убедить Трампа одобрить свои планы по Газе.

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