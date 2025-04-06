Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сийярто рассказал, кого считает одним из самых ярых сторонников войны на Украине

Сийярто назвал главу МИД Эстонии одним из главных сторонников войны на Украине
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава венгерского МИД Петер Сийярто резко ответил на критику со стороны своего эстонского коллеги Маргуса Цахкны, назвав того одним из самых ярых сторонников продолжения вооруженного конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Сийярто отметил противоречивую позицию Цахкны, который, по его словам, призывает к продолжению войны, в то же время предупреждая о рисках конфликта.

«Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении войны на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации», — написал министр.

Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что он ознакомился с призывами Цахкны о лишении Венгрии права голоса в Европейском союзе.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна в интервью Rheinische Post заявил о возможности лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. По его словам, Венгрия «играет в команде [президента РФ Владимира] Путина, не в нашей европейской».

Ранее Орбан заявил о разложении Евросоюза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами