Сийярто рассказал, кого считает одним из самых ярых сторонников войны на Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто резко ответил на критику со стороны своего эстонского коллеги Маргуса Цахкны, назвав того одним из самых ярых сторонников продолжения вооруженного конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Сийярто отметил противоречивую позицию Цахкны, который, по его словам, призывает к продолжению войны, в то же время предупреждая о рисках конфликта.

«Он один из самых фанатичных сторонников войны в Европе, который настаивает на продолжении войны на Украине, но при этом читает лекции другим о рисках эскалации», — написал министр.

Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что он ознакомился с призывами Цахкны о лишении Венгрии права голоса в Европейском союзе.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна в интервью Rheinische Post заявил о возможности лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. По его словам, Венгрия «играет в команде [президента РФ Владимира] Путина, не в нашей европейской».

Ранее Орбан заявил о разложении Евросоюза.