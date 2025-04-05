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В МИД Эстонии напомнили о возможности лишить Венгрию права голоса в ЕС

Глава МИД Эстонии Цахкна напомнил о возможности лишить Венгрию права голоса в ЕС
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Hannes P Albert/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна в интервью Rheinische Post заявил о возможности лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе.

По его словам, Венгрия «играет в команде [президента РФ Владимира] Путина, не в нашей европейской».

«В седьмой статье договора о Европейском союзе есть возможность лишить страну-члена права голоса, если ее участие ставит под угрозу безопасность Европы или других членов», — заявил он.

По его словам, это именно то, что делает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также Цахкна заявил, что РФ может вернуть €240 млрд из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам эстонского дипломата, если власти Венгрии заблокируют продление санкций в отношении России в июне 2025 года, то ЕС придется «передать Путину €240 млрд», которые сейчас находятся в замороженном состоянии.

Ранее Орбан заявил о разложении Евросоюза.

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