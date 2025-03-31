Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в настоящее время страны Европейского Союза находятся в «дарвиновском моменте». Однако для него это не связано с эволюцией, а скорее с процессом разложения, отметил он в публикации в соцсети Х.

«Они хотят превратить ЕС из мирного в военный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны сопротивляться, даже если они хотят наказать нас», — написал премьер Венгрии.

На такую реакцию Орбана повлияла статья в британском издании Financial Times, в которой говорилось о намерениях ЕС усилить давление на Венгрию из-за ее специфической политики, негативно влияющей на европейское сообщество. В ней также подчеркивалось, что Союз стоит перед выбором: либо адаптироваться, либо исчезнуть.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что лидеры Евросоюза проводят провокационную политику, заявляя об угрозе со стороны РФ и продолжая оказывать военную помощь Киеву. По словам дипломата, для ЕС недопустимо проводить политику эскалации войны.

Ранее в Венгрии призвали не дать Украине войти в Евросоюз.