Иран переводит армию в боевую готовность из-за угроз США

Власти Ирана приняли решение закрыть воздушное пространство и перевести армию в боевую готовность. Об этом сообщает Mehr.

По данным агентства, соответствующие решения приняты в связи с угрозами США и активизацией в регионе как израильских, так и американских сил.

2 апреля британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием. В материале издания отмечается, что, пока США размещают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближнем Востоке, у Ирана остается «все меньше времени, чтобы согласиться на ядерную сделку».

Британская газета Daily Mail в свою очередь писала, что США и Израиль могут «нанести удар по Ирану», чтобы устранить угрозу от продолжающейся разработки ядерной программы этой страны. Журналисты отметили, что угрозы военных действий против иранской ядерной программы уже звучали, однако «теперь есть явные доказательства того, что на этот раз и США, и Израиль намерены сделать больше, чем просто бряцать оружием».

Ранее Москва и Тегеран осудили угрозы атак на ядерные объекты Ирана.