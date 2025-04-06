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В Польше предостерегли США от «исторической ошибки» в отношении РФ

FT: признание США новых регионов РФ будет пересечением красной линии для Польши
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Global Look Press

Варшава и остальные страны Центральной Европы считают, что признание Соединенными Штатами новых регионов России станет «‎пересечением красной линии», пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на главу Совета по сотрудничеству с Украиной при премьере Польши Павла Коваля.

По данным издания, советник заявил, что президент США Дональд Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры о прекращении конфликта на Украине приведут к признанию США Крыма и других регионов, как российских территорий.

«‎Павел Коваль заявил, что юридическое признание расширения границ России будет для Польши и остальной части Центральной Европы пересечением «красной линии», — говорится в статье.

FT утверждает, что комментируя исключение Трампом европейских стран из переговоров между РФ и Украиной, Коваль заявил о сложности обсуждения безопасности на Украине отдельно от общей проблемы безопасности Центральной Европы.

В конце марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между президентами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, зачем Украине нужно перемирие.

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Переговоры о мире на Украине
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