Глава МИД Финляндии предупредила, что сейчас не время звонить Путину

Глава МИД Финляндии Валтонен предупредила ЕС, что сейчас не время звонить Путину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что европейским лидерам еще не пришло время звонить президенту России Владимиру Путину. Ее слова приводит Yle.

По ее словам, переговоры следует отложить, пока Россия не прекратит свои действия на территории Украины. Она заявила, что «в какой-то момент» Европа вступит в диалог, однако важный вопрос – чего Европа стремится достичь разговором.

Члены «коалиции желающих» по Украине признали — хотя бы один из европейских лидеров должен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил финский лидер Александр Стубб. По его словам, это следует сделать представителям Франции или Великобритании. Сам Стубб призывал жителей Финляндии «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией. Что в Европе говорят о нормализации диалога с РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили, что Трамп «теряет терпение» в отношении России.