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В Германии заявили, что Трамп «теряет терпение» в отношении России

Der Spiegel: Трамп теряет терпение в отношении России из-за долгих переговоров
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении России из-за затягивающихся переговоров по вопросу прекращения огня на Украине. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, на встрече министров иностранных дел в Брюсселе в пятницу несколько европейских союзников выразили мнение, что президент США Трамп теряет терпение в отношении России.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Бельгии ясно дал понять, что Трамп, скорее всего, больше не будет терпеть «тактику проволочек со стороны Владимира Путина». По его словам, это вопрос «недель, а не месяцев».

В то же время в материале утверждается, что пока неясно, как отреагируют США, если президент Владимир Путин не изменит курс. Рассматриваемые варианты включают новые санкции США против экономики России, а также дополнительную военную помощь Украине, говорится в тексте.

Кроме того, Der Spiegel процитировал министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, заявившего, что «Россия должна дать ответ Соединенным Штатам», а его британский коллега Дэвид Лэмми подчеркнул, что Путин «мог бы согласиться на прекращение огня», но продолжает боевые действия.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп разочарован поведением российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США призвали Запад «срочно» заключать мир с Россией по Украине.

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